Sur décision des autorités algériennes, la synagogue historique "Chaloum Lebahr" dans le quartier de Bab al-Wadi de la capitale Alger a récemment été démolie. Construite en 1894, cette synagogue a servi la communauté juive d'Algérie jusqu'en 1962, date de l'indépendance et du départ massif des Juifs algériens. Les médias locaux justifient la démolition par le risque d'effondrement de la structure qui avait été reconvertie en salle de réception.

Le journal algérien El Khabar a rapporté que, ces dernières années, des descendants de Juifs algériens, avec l'aide d'une ambassade étrangère dont l'identité n'a pas été révélée, ont œuvré pour empêcher la démolition du bâtiment historique.

Ces efforts ont retardé la destruction pendant un certain temps, mais n'ont finalement pas réussi à l'arrêter. La démolition marque la disparition d'un vestige architectural témoignant de la présence juive millénaire en Algérie.

La communauté juive d'Algérie, qui comptait environ 140 000 personnes avant l'indépendance en 1962, a presque entièrement quitté le pays dans les années qui ont suivi. Aujourd'hui, il ne reste qu'une poignée de Juifs dans le pays.

La démolition de la synagogue "Shaloum Lebahr" s'inscrit dans un contexte plus large de disparition progressive du patrimoine juif en Algérie, où de nombreux sites historiques liés à cette communauté ont été abandonnés, reconvertis ou détruits au fil des décennies.