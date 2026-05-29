Au Sénégal, Israël associe solidarité et développement durable à l’occasion de la Tabaski

À l’occasion de la Tabaski, l’Ambassade d’Israël au Sénégal a renouvelé son initiative annuelle de solidarité en faveur des familles de Bambilor, tout en renforçant son engagement en matière de développement local.

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Pour cette 20ᵉ édition, 78 moutons ont été remis à des familles de la commune, un chiffre symbolique choisi en hommage au 78ᵉ anniversaire de l’indépendance de l’État d’Israël.

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Au-delà de cette aide destinée à permettre à de nombreuses familles de célébrer la fête dans de meilleures conditions, le projet s’est enrichi cette année d’un partenariat avec une ferme locale. L’objectif est de soutenir durablement la filière ovine sénégalaise à travers un accompagnement technique, le partage de compétences et le renforcement des capacités de production.

Selon l’ambassade d’Israël, cette démarche vise à favoriser une plus grande autonomie économique et alimentaire au niveau local, tout en encourageant des pratiques d’élevage durables.

« Au-delà de l’aide directe, cette initiative reflète une vision plus large : celle d’un partenariat fondé sur le développement, le partage d’expertise et le renforcement des capacités locales », souligne l’ambassade.