Ebola au Congo : le patron de l'OMS est arrivé en Ituri, épicentre de l'épidémie

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, est arrivé samedi à Bunia, capitale de la province de l’Ituri, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), au cœur d’une grave épidémie d’Ebola qui continue de progresser.

La RDC a déclaré cette nouvelle épidémie le 15 mai. Depuis, l’OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale face à la propagation du virus, déjà détecté dans trois provinces congolaises ainsi qu’en Ouganda voisin.

Selon les derniers chiffres de l’Africa CDC, 246 décès ont été enregistrés parmi plus de 1.000 cas suspects en RDC. En Ouganda, deux nouveaux cas ont été confirmés vendredi, portant à neuf le nombre total de cas recensés dans le pays.

La province de l’Ituri concentre actuellement la majorité des cas confirmés. Les efforts de lutte contre l’épidémie sont compliqués par l’insécurité chronique qui règne dans cette région, où plusieurs groupes armés sont actifs et où l’accès à certaines zones demeure extrêmement difficile.

En déplacement dans la région jusqu’à dimanche, Tedros Adhanom Ghebreyesus doit rencontrer les autorités locales et les acteurs sanitaires mobilisés sur le terrain.

« Je me rends à Bunia. J'y serai personnellement, aux côtés de mes collègues, pour rencontrer vos dirigeants, écouter vos préoccupations et faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider », avait-il écrit dans une lettre ouverte adressée aux habitants de l’Ituri.

Malgré la gravité de la situation, le chef de l’OMS s’est voulu rassurant. « Même si la situation est complexe, je pense qu'on peut arrêter cette chose », a-t-il déclaré.

L’organisation a également annoncé une évolution encourageante : un patient hospitalisé en RDC a récemment guéri et pu regagner sa communauté.

Ebola, maladie virale provoquant une fièvre hémorragique extrêmement contagieuse, a causé plus de 15.000 décès en Afrique au cours des cinquante dernières années.