L’Afrique du Sud accuse Israël de "vouloir" organiser l’expulsion de Palestiniens vers l’étranger

L’arrivée en Afrique du Sud de 153 Palestiniens à bord d’un vol charter a déclenché une vive polémique à Pretoria. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Ronald Lamola, a dénoncé lundi une opération « suspecte » qui témoignerait, selon lui, « d’une volonté manifeste d’expulser les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie ». Il affirme que son pays « ne veut plus d’aucun vol » transportant des Palestiniens vers son territoire, jugeant qu’il s’agirait d’un plan organisé pour les déplacer hors de leur terre.

Les passagers, dont des familles entières, sont arrivés sans tampon de sortie israélien sur leurs passeports. Selon plusieurs d’entre eux, une organisation peu connue, Al-Majd, aurait orchestré leur évacuation depuis Gaza, moyennant environ 2.000 dollars par personne. Beaucoup affirment qu’ils ignoraient leur destination finale et pensaient être envoyés vers l’Indonésie, la Malaisie ou l’Inde.

Le président Cyril Ramaphosa a ordonné une enquête afin d’éclaircir les circonstances de cette arrivée « mystérieuse ». Les 153 passagers ont été retenus plus de 12 heures dans l’avion à l’aéroport de Johannesburg, avant d’être finalement autorisés à entrer en Afrique du Sud. Leur accueil a été garanti par l’ONG locale Gift of the Givers, qui assure leur prise en charge et leur hébergement.

Pour Pretoria, l’affaire s’inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques accrues avec Israël, régulièrement accusé par le gouvernement sud-africain de mener une politique d’« apartheid ». Ronald Lamola estime désormais que ces vols pourraient être le signe d’une tentative organisée de « déplacer les Palestiniens vers différentes régions du monde ».