L’Afrique du Sud révoque l’exemption de visa pour les Palestiniens après l’affaire du vol charter de Gaza

L’Afrique du Sud a annulé dimanche l’exemption de visa accordée depuis longtemps aux détenteurs de passeports palestiniens, à la suite d’une enquête retentissante sur un vol charter ayant transporté 153 Gazaouis dans le pays sans documents valides. Selon Pretoria, l’opération aurait été exploitée par des acteurs liés à des initiatives israéliennes de « migration volontaire » depuis Gaza.

Le ministre sud-africain de l’Intérieur, Leon Schreiber, a indiqué que les services de sécurité ont conclu à « un abus délibéré et continu » du régime d’exemption de 90 jours. Les passagers, arrivés via le Kenya, n’étaient ni touristes ni détenteurs de billets achetés par eux-mêmes : le voyage aurait été organisé par des intermédiaires prêts, selon les enquêteurs, à les « abandonner » à Johannesburg.

Les autorités examinent également un incident similaire survenu en octobre. La révocation de l’exemption, affirme Schreiber, est « la manière la plus efficace d’empêcher la répétition de tels vols » tout en permettant aux voyageurs légitimes de visiter le pays « sans être exploités ». Il a ajouté que l’Afrique du Sud « ne sera complice d’aucun projet visant à exploiter ou déplacer des Palestiniens de Gaza ».

La décision intervient après une vive polémique : le vol charter avait atterri à Johannesburg où les passagers ont été retenus 12 heures dans des conditions difficiles avant d’être finalement autorisés à entrer. Certains responsables avaient pointé Israël du doigt.

La presse sud-africaine a identifié l’organisation Al-Majd, liée à l’Israélo-estonien Tomer Yanar Lind, comme à l'origine du transfert. Les Gazaouis auraient transité par Rafah, puis l'aéroport Ramon, avant de voler via le Kenya avec la compagnie Flyyo. De nombreux passagers auraient payé près de 2 000 dollars.

Peu d’informations existent sur Al-Majd, dont le site, enregistré seulement en février, présente des éléments jugés douteux.