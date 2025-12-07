L’Afrique du Sud révoque l’exemption de visa pour les Palestiniens après l’affaire du vol charter de Gaza
Les autorités affirment vouloir prévenir de nouveaux abus alors que les zones d’ombre autour de l’origine du vol et de ses organisateurs continuent de susciter de vives interrogations.
L’Afrique du Sud a annulé dimanche l’exemption de visa accordée depuis longtemps aux détenteurs de passeports palestiniens, à la suite d’une enquête retentissante sur un vol charter ayant transporté 153 Gazaouis dans le pays sans documents valides. Selon Pretoria, l’opération aurait été exploitée par des acteurs liés à des initiatives israéliennes de « migration volontaire » depuis Gaza.
Le ministre sud-africain de l’Intérieur, Leon Schreiber, a indiqué que les services de sécurité ont conclu à « un abus délibéré et continu » du régime d’exemption de 90 jours. Les passagers, arrivés via le Kenya, n’étaient ni touristes ni détenteurs de billets achetés par eux-mêmes : le voyage aurait été organisé par des intermédiaires prêts, selon les enquêteurs, à les « abandonner » à Johannesburg.
Les autorités examinent également un incident similaire survenu en octobre. La révocation de l’exemption, affirme Schreiber, est « la manière la plus efficace d’empêcher la répétition de tels vols » tout en permettant aux voyageurs légitimes de visiter le pays « sans être exploités ». Il a ajouté que l’Afrique du Sud « ne sera complice d’aucun projet visant à exploiter ou déplacer des Palestiniens de Gaza ».
La décision intervient après une vive polémique : le vol charter avait atterri à Johannesburg où les passagers ont été retenus 12 heures dans des conditions difficiles avant d’être finalement autorisés à entrer. Certains responsables avaient pointé Israël du doigt.
La presse sud-africaine a identifié l’organisation Al-Majd, liée à l’Israélo-estonien Tomer Yanar Lind, comme à l'origine du transfert. Les Gazaouis auraient transité par Rafah, puis l'aéroport Ramon, avant de voler via le Kenya avec la compagnie Flyyo. De nombreux passagers auraient payé près de 2 000 dollars.
Peu d’informations existent sur Al-Majd, dont le site, enregistré seulement en février, présente des éléments jugés douteux.