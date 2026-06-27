Le gouvernement de Centrafrique déclare une épidémie de choléra

Le gouvernement de la République centrafricaine a officiellement déclaré une épidémie de choléra après la confirmation de 197 cas et 24 décès dans les districts de Bimbo et Mbaïki, au sud-ouest de la capitale Bangui. L'annonce a été faite vendredi par le ministre de la Santé, le Dr Pierre Somse.

Les autorités sanitaires ont précisé que des mesures barrières avaient déjà été mises en place dans les localités touchées, tandis que des dispositifs de prévention sont en cours de déploiement dans les villes voisines afin d'éviter une propagation de la maladie.

Cette épidémie survient alors que le pays est également en état d'alerte face au risque d'introduction du virus Ebola, qui circule actuellement en République démocratique du Congo et en Ouganda. Le ministère de la Santé, avec l'appui de l'Institut Pasteur de Bangui, poursuit ses investigations pour déterminer l'origine de cette flambée.

Transmise par l'eau ou les aliments contaminés, le choléra provoque de graves diarrhées et une déshydratation pouvant être mortelle sans prise en charge rapide. La pauvreté, les difficultés d'accès à l'eau potable et l'instabilité sécuritaire favorisent sa résurgence dans ce pays d'Afrique centrale.

Il s'agit de la cinquième épidémie de choléra enregistrée en République centrafricaine. Lors de la précédente flambée, en 2016, les autorités avaient recensé 522 cas et 23 décès. Le gouvernement appelle désormais la population, les responsables politiques, les leaders religieux et les médias à participer activement aux campagnes de sensibilisation afin de limiter la transmission du virus.