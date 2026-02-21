Nigeria : au moins 38 morts dans une attaque armée dans l’État de Zamfara

Au moins 38 personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi dans le village de Dutse Dan Ajiya, dans l’État de Zamfara, au nord-ouest du Nigeria, selon la police et des responsables locaux. Des hommes armés ont pris d’assaut la localité, ouvrant le feu sur les habitants qui tentaient de fuir, ont indiqué des sources concordantes à l’AFP.

Le porte-parole de la police de Zamfara, Yazid Abubakar, a précisé que le calme était revenu dans la zone et que des patrouilles de sécurité se poursuivaient. Un élu local, Hamisu Faru, avance toutefois un bilan plus lourd d’environ 50 morts. Selon lui, les assaillants, qualifiés de « bandits », ont tiré « sans discernement » et incendié des habitations après les avoir pillées.

Face à l’attaque, les autorités auraient alerté l’armée et mobilisé un avion de chasse. Mais, d’après l’élu, celui-ci n’a pas engagé les assaillants, qui circulaient à moto, laissant les habitants sans protection immédiate.

Dans le nord-ouest du Nigeria, des groupes armés locaux, communément appelés « bandits », multiplient enlèvements contre rançon, pillages et massacres. Ils disposent de bases retranchées dans des forêts couvrant plusieurs États, dont Zamfara, Katsina, Kaduna et Sokoto. Malgré le déploiement prolongé de l’armée et diverses tentatives d’amnistie, les violences persistent.

Cette attaque s’inscrit dans un contexte sécuritaire déjà fragilisé par l’insurrection djihadiste menée depuis 2009 par Boko Haram et sa faction rivale, l’État islamique en Afrique de l’Ouest. Selon l’ONU, ce conflit a fait plus de 40 000 morts et provoqué le déplacement de deux millions de personnes dans le nord-est du pays.