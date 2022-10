La légende du foot Pelé a fêté ses 82 ans

"82 ans, c'est un cadeau de Dieu et, si Dieu le veut, 82 autres, ce serait bien" (Pelé)

Pelé, la légende vivante du foot mondial, s'est dit "heureux" dimanche de pouvoir fêter ses 82 ans en bonne "santé", alors qu'il avait subi ces derniers temps plusieurs pépins physiques.

"Mes amis du Brésil et du monde entier, je suis heureux, très heureux d'être ici avec vous et que Dieu m'ait donné la santé pour pouvoir tous vous remercier pour tout ce que j'ai reçu", a dit l'unique vainqueur de trois Coupes du monde (1958, 1962, 1970) dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, où on le voit assis et le cheveu noir.

"82 ans, c'est un cadeau de Dieu. J'espère que nous continuerons beaucoup de temps ensemble et, si Dieu le veut, 82 autres, ce serait bien", a ajouté l'ex-buteur brésilien.

Edson Arantes do Nascimento, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps, a eu des ennuis de santé ces dernières années

En août-septembre 2021, il a été hospitalisé à Sao Paulo pour se faire retirer une tumeur du côlon.

Depuis, sa famille et les médecins qui s'occupent de lui ont indiqué que sa santé était stable et qu'il devait régulièrement se rendre à l'hôpital pour des séances de chimiothérapie, dans le cadre du protocole de soins.

"O Rei", qui n'a pas mentionné cette maladie dans sa vidéo, a aussi eu des problèmes aux reins et aux hanches, ce qui a réduit sa mobilité, l'obligeant à utiliser un déambulateur ou un fauteuil roulant.

Il a drastiquement réduit ses apparitions publiques, même s'il reste actif sur les réseaux sociaux.

Plusieurs figures du foot brésilien, comme Ronaldinho, Neymar, Ronaldo ou Rivaldo, ont célébré l'anniversaire de leur glorieux aîné.