Briser le plafond de verre : une première femme à la tête de Columbia et une première femme noire à celle d'Harvard

Ces nominations interviennent en plein débat sur le maintien de la discrimination positive comme critère d'admission dans les universités américaines

L'Université de Columbia a élu pour la première fois une femme à sa tête. L'économiste Nemat Shafik, 60 ans, deviendra ainsi la 20e présidente de l'un des plus prestigieux établissements d'enseignement supérieur aux Etats-Unis.

Nemat Shafik, qui dirige la London School of Economics depuis 2017, prendra ses fonctions en juillet. Dans une lettre adressée à la communauté de Columbia, le conseil d'administration de l'université a écrit qu'il avait trouvé la "candidate parfaite" pour diriger l'université, la qualifiant de "leader brillante, de bâtisseuse de communauté et d'économiste de premier plan".

Née à Alexandrie, en Égypte, sa famille a fui le pays lors des bouleversements politiques et économiques du milieu des années 1960. Son père, scientifique, a alors trouvé du travail aux États-Unis, où il avait fait son doctorat. Arrivée aux Etats-Unis à l'âge de quatre ans, Namet Shafik y a poursuivi une scolarité brillante. En 1986, elle a obtenu un Master of Science en économie de la London School of Economics and Political Science, suivi d'un doctorat en philosophie en économie du St Antony's College, Université d'Oxford, en 1989.

Elle a été vice-présidente de la Banque mondiale, directrice générale adjointe du Fonds monétaire international et gouverneure adjointe de la Banque d'Angleterre. Sa nomination à la tête de Columbia située à New York, intervient dans un contexte houleux dans le milieu universitaire, en plein débat sur le maintien de la discrimination positive pour l'admission dans les établissements d'enseignement supérieur américains. Une prochaine décision de la Cour suprême est attendue pour trancher la question.

L'université américaine d'Harvard, la plus prestigieuse au monde, a également fait bouger les lignes en nommant la première femme noire à sa tête en décembre. Claudine Gay, d'origine haïtienne, est ainsi devenue la 30e présidente de l'université, et seulement la deuxième femme à ce poste.

Claudine Gay a rejoint Harvard comme doctorante - après un diplôme d'économie à Stanford en 1992 – et y a écrit une thèse de sciences politiques récompensée d'un prix universitaire. Politologue, spécialiste de la participation politique, notamment des minorités raciales, elle a ensuite pris la tête de la Faculté des arts et des sciences, la plus importante d'Harvard.