Oprah Winfrey caracole en tête du classement avec 2.5 milliards de dollars

La célébrité féminine la plus riche des Etats-Unis est la célèbre présentatrice Oprah Winfrey avec une fortune estimée à 2.5 milliards de dollars, a révélé le magazine Forbes qui a dévoilé jeudi son classement des célébrités féminines les plus riches d’Amérique. Elle est suivie de la grande star Rihanna avec 1.4 milliard de dollars et de Kim Kardashian avec 1.2 milliard.

Angela WEISS / AFP Rihanna au MET Gala à New York, le 1er mai 2023

La chanteuse Taylor Swift parvient à empocher 740 millions de dollars, suivie de Kelly Jenner avec 640 millions, Madonna avec 580 millions, Beyoncé avec 540 millions, Céline Dion avec 480 millions et Judy Sheindlin, qui a réussi à empocher la même somme.

Reese Witherspoon est l’actrice qui détient la plus grande fortune avec ses 440 millions de dollars (409 millions d’euros).