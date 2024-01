Désigné "antisémite de la semaine", l'acteur John Cusack contre-attaque

L'acteur John Cusack a vivement réagi après avoir été désigné "antisémite de la semaine" par le groupe de surveillance à but non lucratif StopAntisemitism. Dans un message publié dimanche, l'organisation a accusé Cusack de nier les atrocités commises le 7 octobre, de dépeindre le Hamas comme une "organisation caritative" et d'affirmer que le gouvernement israélien financerait le Hamas. Cusack a rejeté ces allégations, les qualifiant de "liste pleine de mensonges".

Dans une réponse sur la plateforme X, l'acteur a critiqué StopAntisemitism et l'International Legal Forum, les accusant de "faire du racisme une arme contre les militants pacifistes". Il a également interrogé les abonnés de ces organisations sur leur conscience et approbation de ce qu'il considère comme un comportement ignoble. Cusack, qui s'est publiquement exprimé sur le conflit entre Israël et le Hamas, a récemment partagé des messages pro-palestiniens, frisant le soutien explicite au Hamas. Il a notamment accusé à plusieurs reprises Israël de perpétrer un génocide à Gaza, et a relayé de nombreux messages des Juifs exprimant des opinions anti-israéliennes pour étayer ses affirmations.

Parmi les nombreux tweets partagés par Cusack niant les viols massifs du 7 octobre, l'un d'eux incluait un billet de blog du journaliste Jonathan Cook, basé à Nazareth, qui accusait Israël de mentir sur les viols dans les attaques du Hamas, en dépit des nombreuses preuves compilées par la police et les témoignages des ex-otages du Hamas. StopAntisemitism a souligné l'importance pour Hollywood de reconnaître l'impact de telles déclarations et a appelé l'agence de l'acteur à rompre son contrat avec lui.