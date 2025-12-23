20 % des personnes nommées par Zohran Mamdani sont liées à des groupes antisionistes

Selon un rapport publié lundi par l’Anti-Defamation League (ADL), environ un cinquième des membres de l’équipe de transition et des premières nominations administratives du maire élu de New York, Zohran Mamdani, ont des liens avec des organisations qualifiées d’antisionistes ou un historique public de déclarations hostiles à Israël.

L’ONG indique avoir identifié plus de 80 personnes, sur un total de plus de 400 nommées, présentant soit des connexions avec des groupes de ce type, soit des prises de position publiques jugées problématiques. Parmi les organisations citées figurent Students for Justice in Palestine, réseau militant pro-palestinien présent sur de nombreux campus américains, Jewish Voice for Peace, organisation juive américaine opposée au sionisme, ou encore Within Our Lifetime, collectif new-yorkais connu pour avoir organisé des manifestations devant des synagogues.

Le rapport souligne également que plusieurs membres de l’équipe de transition auraient été liés, directement ou indirectement, à Louis Farrakhan, dirigeant de la Nation of Islam, régulièrement accusé d’antisémitisme. L’un d’eux, Jacques Léandre, aurait notamment participé à une conférence lors de laquelle Farrakhan a tenu des propos virulents contre "les Juifs et leur pouvoir".

L’ADL mentionne par ailleurs des publications sur les réseaux sociaux ou des déclarations publiques interprétées comme une justification de la violence contre Israël et des attaques du 7 octobre menées par les terroristes du Hamas. L’organisation cite notamment un message posté par Kazi Fouzia le jour même des attaques, affirmant que la "résistance" était justifiée dans un contexte d’occupation, accompagné de vidéos d’une manifestation anti-israélienne à Manhattan.

D’autres personnalités de l’équipe de Mamdani sont pointées du doigt pour des propos ouvertement hostiles au sionisme. Parmi les exemples évoqués figurent des déclarations assimilant le sionisme au racisme, décrivant Israël comme fondé sur une idéologie de suprématie juive, ou qualifiant le sionisme d’idéologie génocidaire. L'un des nommés a même relayé un message affirmant que les "sionistes" sont pires que les nazis. L’ADL relève aussi le cas d’une responsable ayant posé devant un symbole graphique associé aux terroristes du Hamas, accompagné du slogan "LONG LIVE THE RESISTANCE" (VIVE LA RÉSISTANCE).

Le rapport note en outre que douze membres de l’équipe de transition ont publiquement soutenu les campements anti-Israël installés sur plusieurs campus américains au printemps 2024, dont au moins cinq y auraient participé physiquement. L’ADL cite notamment un universitaire arrêté lors d’un rassemblement à l’université de New York, qui avait ensuite affirmé qu’aucun discours haineux n’y avait été tenu, une affirmation contestée par l’organisation, qui évoque des tracts appelant à la mort d’Israël et des États-Unis.

Zohran Mamdani, qui doit entrer en fonction le 1er janvier, a pourtant répété à plusieurs reprises durant sa campagne qu’il s’opposait fermement à l’antisémitisme. L’ADL reconnaît d’ailleurs que de nombreuses personnes nommées ne posent aucun problème particulier et souligne que plusieurs figures de l’équipe ont publiquement affiché leur soutien à la communauté juive new-yorkaise, dont des responsables religieux, universitaires et politiques.

Malgré ces éléments, l’organisation estime que la composition globale de l’équipe de transition soulève de sérieuses inquiétudes. "De nombreuses nominations sont en contradiction avec les engagements pris par le maire élu de faire de la sécurité de la communauté juive de New York une priorité", conclut le rapport.