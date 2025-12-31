À New York, Zohran Mamdani prêtera serment sur le Coran, une première historique

Le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, entrera officiellement en fonctions en prêtant serment sur le Coran, une première dans l’histoire de la ville. La cérémonie aura lieu à minuit dans une ancienne station de métro située sous l’hôtel de ville, un cadre symbolique pour une investiture qui marque plusieurs tournants historiques.

Âgé de 34 ans, Mamdani deviendra le premier maire musulman, le premier maire d’origine sud-asiatique et le premier élu né en Afrique à diriger New York City. Ce choix d’un texte sacré islamique, alors que la loi n’impose aucun livre religieux pour le serment, souligne la place ancienne et dynamique de la communauté musulmane dans la métropole américaine.

Lors de cette première cérémonie, le maire élu posera la main sur deux Corans : celui ayant appartenu à son grand-père et un manuscrit de poche datant de la fin du XVIIIᵉ ou du début du XIXᵉ siècle, conservé par la New York Public Library, au sein du Schomburg Center for Research in Black Culture. Le lendemain, à l’hôtel de ville, il utilisera également le Coran de sa grand-mère pour une seconde prestation de serment.

Ce manuscrit ancien, d’une facture sobre, est attribué à la période ottomane et aurait circulé entre le Levant et l’Afrique avant de rejoindre New York. Pour les chercheurs, il symbolise une foi vécue au quotidien, loin des objets cérémoniels luxueux, et reflète l’histoire plurielle de l’islam aux États-Unis.

Après l’investiture, le Coran historique sera exposé au public, invitant les New-Yorkais à découvrir une part souvent méconnue de l’histoire religieuse et culturelle de la ville.