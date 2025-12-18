Brésil : le Sénat approuve un texte réduisant la peine de Jair Bolsonaro

Le Sénat brésilien a adopté mercredi un projet de loi visant à ramener à un peu plus de deux ans la peine de 27 ans de prison prononcée contre l’ancien président Jair Bolsonaro. Le texte, déjà validé par la Chambre des députés, prévoit également des allègements de peine pour les personnes condamnées à la suite de l’insurrection de janvier 2023 à Brasilia.

Cette initiative législative suscite une vive controverse dans le pays. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour dénoncer un texte perçu comme une amnistie déguisée en faveur de l’ex-chef de l’État et de ses partisans. Les protestataires accusent le Parlement de remettre en cause l’État de droit et les décisions de la justice.

Le projet de loi prévoit que Jair Bolsonaro, reconnu coupable pour son rôle dans les événements post-électoraux, ne purgerait qu’une peine symbolique de réclusion. Il accorde par ailleurs des réductions de peine aux condamnés impliqués dans l’attaque des institutions démocratiques, lorsque des soutiens de l’ancien président avaient envahi et saccagé le palais présidentiel, le Congrès et le siège de la Cour suprême pour contester sa défaite électorale.

L’avenir du texte reste toutefois incertain. Le président Luiz Inácio Lula da Silva n’a pas encore indiqué s’il entend le promulguer ou y opposer son veto. Il s’est néanmoins montré, à plusieurs reprises, fermement opposé à toute mesure susceptible d’affaiblir les sanctions contre les auteurs de l’insurrection.

La Cour suprême, également hostile au projet, pourrait intervenir pour bloquer son application. Dans ce contexte, la réduction de peine de Jair Bolsonaro apparaît moins comme une issue judiciaire que comme un nouveau facteur de tension politique au Brésil, ravivant les fractures profondes laissées par la crise institutionnelle de 2023.