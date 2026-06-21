Californie : deux Israéliens tués dans un accident de la route

Un drame a frappé la communauté israélienne de Los Angeles. Deux Israéliens âgés d'une quarantaine d'années ont perdu la vie dans un accident de la route survenu ce week-end dans la région de Malibu, en Californie.

Les secours américains dépêchés sur place n'ont pu que constater leur décès peu après leur arrivée. Selon les premières informations, l'une des victimes était un Israélien résidant à Los Angeles, tandis que l'autre se trouvait aux États-Unis en tant que touriste.

Les circonstances exactes de l'accident font toujours l'objet d'une enquête des autorités locales. D'après les éléments préliminaires, il s'agirait d'un accident impliquant un seul véhicule, sans qu'aucune autre voiture n'ait été impliquée. La région de Malibu est connue pour ses routes sinueuses longeant la côte pacifique.

À la suite du drame, l'unité internationale de l'organisation ZAKA a mobilisé ses équipes afin d'assister les familles des victimes. Les bénévoles participent aux procédures d'identification, aux démarches administratives et à l'organisation du transfert des dépouilles vers Israël pour leur inhumation.

Cette opération est menée en coordination avec les autorités américaines et en étroite coopération avec le consulat israélien aux États-Unis.