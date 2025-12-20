Canada : trois hommes arrêtés pour des tentatives d’enlèvement visant des femmes et des Juifs

La police canadienne a annoncé l’arrestation de trois hommes soupçonnés d’avoir mené des tentatives d’enlèvement ciblant des femmes et des membres de la communauté juive dans la région de Toronto. Les suspects, identifiés comme Waleed Khan (26 ans), Osman Azizov (18 ans) et Fahad Sadaat (19 ans), tous originaires de Toronto, font face à de lourdes accusations, dont des chefs liés au terrorisme.

Selon la police de Toronto, les arrestations sont liées à deux incidents distincts survenus plus tôt cette année. En mai, à Toronto, trois hommes armés — l’un d’un pistolet, un autre d’un couteau — ont tenté de forcer une femme à monter dans un véhicule. Ils ont pris la fuite après l’intervention d’un automobiliste. En juin, à Mississauga, les mêmes suspects auraient poursuivi deux femmes après être sortis d’un véhicule avec une arme de poing, un fusil et un couteau, avant de s’enfuir à nouveau.

Le chef de la police de Toronto, Myron Demkiw, a également indiqué que les suspects « ciblaient des femmes et des membres de la communauté juive », sans fournir davantage de détails en raison d’une ordonnance judiciaire de non-publication. Des perquisitions menées à leurs domiciles ont permis de saisir des armes à feu, des munitions, des chargeurs de grande capacité et d’autres éléments laissant apparaître une motivation haineuse.

Les trois hommes sont inculpés de 79 chefs d’accusation, dont complot en vue d’enlèvement et de prise d’otages, infractions liées aux armes, agression sexuelle, et vol de véhicule. Waleed Khan est également poursuivi pour des infractions terroristes, la Gendarmerie royale du Canada évoquant des liens avec l’État islamique, notamment un complot en vue de meurtre pour une organisation terroriste.

Ces arrestations interviennent dans un contexte de recrudescence marquée de l’antisémitisme au Canada.