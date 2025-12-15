Chili : le candidat José Antonio Kast remporte l’élection présidentielle

Le Chili a porté dimanche à la tête de l’État le candidat d’extrême droite José Antonio Kast, qui s’est largement imposé au second tour de l’élection présidentielle face à la candidate de gauche Jeannette Jara. L’ex-député ultraconservateur de 59 ans a recueilli 58 % des suffrages, contre 42 % pour son adversaire, selon des résultats officiels portant sur la quasi-totalité des bulletins.

José Antonio Kast devient ainsi le président chilien le plus à droite depuis la fin de la dictature d’Augusto Pinochet en 1990. Jeannette Jara, communiste modérée et ancienne ministre du Travail du président sortant Gabriel Boric, a rapidement reconnu sa défaite et promis de mener une opposition « exigeante et responsable ».

Lors de son discours de victoire à Santiago, le président élu a mis en avant son thème central de campagne : la sécurité. « L’espoir de vivre sans peur a gagné », a-t-il déclaré, promettant de « rétablir le respect de la loi dans toutes les régions » d’un pays qu’il juge miné par l’insécurité. Son succès a donné lieu à des scènes de liesse dans plusieurs villes, notamment dans la capitale, où des milliers de partisans ont célébré sa victoire.

La soirée électorale a toutefois été marquée par des tensions. Des slogans en faveur de l’ancien dictateur Pinochet ont été entendus dans certains rassemblements, ravivant les blessures d’un passé qui a laissé plus de 3 200 morts et disparus entre 1973 et 1990. À Santiago, une première manifestation d’opposants a été dispersée par la police sur la place Italia, haut lieu de la contestation sociale.

José Antonio Kast, catholique pratiquant et père de neuf enfants, a mené campagne sur un discours sécuritaire dur, promettant notamment l’expulsion de centaines de milliers de migrants en situation irrégulière. Il prendra officiellement ses fonctions en mars, dans un contexte de fortes attentes et de profondes divisions politiques.