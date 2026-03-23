Colombie : un avion militaire transportant au moins 80 soldats s’écrase au décollage

Un avion militaire de type Hercules s’est écrasé lundi dans le sud de la Colombie, alors qu’il transportait environ 80 soldats, selon des informations rapportées par des médias locaux. L’appareil s’est abîmé peu après son décollage depuis Puerto Leguízamo, une ville proche de la frontière avec le Pérou.

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Le ministre colombien de la Défense, Pedro Sánchez, a confirmé l’accident, précisant que l’avion était utilisé pour le transport de troupes. « Le nombre exact de victimes et les circonstances de l’accident ne sont pas encore établis », a-t-il déclaré, soulignant que les autorités poursuivent leurs investigations.

D’après des sources de sécurité citées par une radio locale, le crash se serait produit à environ trois kilomètres d’une zone habitée. Les équipes de secours ont été déployées sur place, mais aucun bilan officiel n’a encore été communiqué, alimentant l’inquiétude quant au sort des passagers.

Cet accident survient dans un contexte marqué par un précédent récent dans la région. Fin février, un autre avion Hercules, appartenant cette fois à l’armée de l’air bolivienne, s’était écrasé dans la ville d’El Alto, faisant plus de 20 morts et une trentaine de blessés. L’appareil avait failli percuter un immeuble d’habitation, et la dispersion de billets transportés à bord avait provoqué des tensions entre habitants et forces de l’ordre.

La répétition de ce type d’accidents impliquant des avions militaires Hercules relance les interrogations sur la sécurité et l’entretien de ces appareils dans plusieurs pays d’Amérique latine.

Les autorités colombiennes devraient fournir davantage de précisions dans les prochaines heures, alors que les opérations de secours se poursuivent sur le site du crash.