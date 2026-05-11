Costa Rica : La future ambassade à Jérusalem évoquée avec Isaac Herzog

La nouvelle présidente du Costa Rica, Laura Fernández Delgado, a déclaré au président israélien Isaac Herzog qu’elle souhaitait transformer la mission de son pays à Jérusalem en ambassade, selon le bureau du président israélien.

Les deux dirigeants se sont rencontrés vendredi, peu après la cérémonie d’investiture de Laura Fernández Delgado. Il s’agissait de leur première rencontre officielle en tant que chefs d’État.

En marge de la cérémonie, Isaac Herzog a également rencontré plusieurs dirigeants étrangers, dont le roi Felipe VI d’Espagne, le président chilien José Antonio Kast, le président hondurien Nasry Asfura, le président guatémaltèque Bernardo Arévalo et le président de la République dominicaine, Rodolfo Abinader Corona.

Avant de repartir pour Israël, Isaac Herzog a salué l’accueil reçu en Amérique latine. Il a affirmé avoir été ému par « la profondeur de l’appréciation pour Israël », ainsi que par l’intérêt manifesté pour les capacités israéliennes et la contribution du pays à l’humanité.

Le président israélien a aussi estimé qu’une évolution positive se dessinait en Amérique latine, malgré les critiques visant Israël sur la scène internationale. Selon lui, plusieurs pays de la région cherchent à renforcer leurs liens et à approfondir leur coopération avec l’État hébreu.

Samedi, Isaac Herzog a également participé aux prières du matin de Shabbat au Centro Israelita Sionista de Costa Rica, à San José. Selon son bureau, il y a lu la Haftarah et s’est adressé à la communauté juive locale.