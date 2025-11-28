Deux tiers des juifs américains estiment que Mamdani rendra New York moins sûre

Un nouveau sondage du Jewish People Policy Institute (JPPI) révèle une inquiétude massive au sein de la communauté juive américaine après l’élection de Zohran Mamdani à la mairie de New York. 67 % des juifs américains interrogés estiment que l’arrivée du nouveau maire élu rendra la communauté juive de la ville moins en sécurité.

Publiée hier, l’enquête de l’Index « Voice of the Jewish People » indique également que 64 % des sondés considèrent Mamdani comme anti-israélien et antisémite. Il doit officiellement entrer en fonction en janvier 2026, à la tête d’une ville où vivent plus d’un million de juifs — la plus importante communauté juive au monde.

Devant sa victoire, 56 % des sondés se disent « préoccupés », un sentiment largement majoritaire. Les prises de position de Mamdani, notamment durant la guerre de Gaza, ont profondément divisé l’opinion publique juive, certains craignant que son orientation politique n’affaiblisse la lutte contre l’antisémitisme à New York.

Le rapport du JPPI montre par ailleurs une anxiété généralisée face à la montée de l’antisémitisme aux États-Unis : 62 % des juifs américains disent redouter autant l’antisémitisme de gauche que de droite, 20 % craignent principalement celui de gauche, et 17 % celui de droite.

À l’approche de Hanoucca, le sondage note enfin que 82 % des juifs américains prévoient d’allumer les bougies durant les huit nuits de la fête, un signe de résilience culturelle dans un climat politique et social jugé de plus en plus hostile.