États-Unis : alerte après un tireur signalé dans une synagogue du Michigan

Une vaste opération de police est en cours ce jeudi dans l’État du Michigan après qu’un tireur a été signalé dans une synagogue située dans le comté d’Oakland, au nord de Détroit. Selon plusieurs médias américains, dont Fox News et CNN, l’incident s’est produit aux alentours de 13 heures locales.

Des images diffusées sur les chaînes d’information montrent un important dispositif de sécurité déployé autour du bâtiment religieux. De nombreux véhicules de police ont été envoyés sur place, tandis que de la fumée était visible au-dessus de la synagogue, suscitant une vive inquiétude parmi les habitants de la zone.

Les autorités ont rapidement appelé la population à éviter le secteur afin de faciliter l’intervention des forces de l’ordre. Dans un message publié en ligne, la police de l’État du Michigan a indiqué que les patrouilles étaient renforcées dans les environs et autour d’autres lieux de culte du district.

« Nous demandons aux membres de la communauté de rester à l’écart de la zone afin de permettre l’intervention de la police », ont précisé les autorités.

Par mesure de précaution, la Fédération juive de Detroit a demandé à toutes les organisations juives locales d’appliquer immédiatement un protocole de confinement. Cette décision vise à renforcer la sécurité des institutions communautaires en attendant davantage d’informations sur la situation.

À ce stade, les autorités n’ont pas communiqué de bilan officiel ni confirmé l’identité du suspect. L’intervention des forces de sécurité se poursuit afin de sécuriser la synagogue et déterminer les circonstances exactes de l’incident.

L’alerte a provoqué une vive inquiétude dans la communauté locale, alors que les États-Unis ont connu ces dernières années plusieurs attaques visant des lieux de culte.