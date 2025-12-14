États-Unis : au moins deux morts dans une fusillade à l’université Brown, le tireur toujours recherché

Une fusillade survenue samedi après-midi sur le campus de l’université Brown, à Providence, dans l’État du Rhode Island, a fait au moins deux morts et plusieurs blessés graves, selon les autorités locales et des médias américains. L'auteurs des tirs n’avait toujours pas été interpellé en début de soirée.

Les services de sécurité publique de la ville ont confirmé qu’un incident impliquant un tireur actif avait entraîné plusieurs victimes au sein de cette prestigieuse université de l’Ivy League. Lors d’un point presse, Kristy DosReis, responsable de la communication pour la sécurité publique à Providence, a indiqué que l’enquête était en cours et a appelé les personnes présentes dans le secteur à rester confinées.

Selon l’Associated Press, qui cite une source proche du dossier, au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Certains médias ont évoqué, sans confirmation officielle, un bilan pouvant aller jusqu’à une vingtaine de blessés.

En début de soirée, les forces de l’ordre n’avaient annoncé aucune arrestation. La fusillade s’est produite dans un bâtiment du campus où se déroulaient des examens, notamment dans des départements d’ingénierie et de physique. D’après CNN, un étudiant a raconté être resté caché pendant près de deux heures sous un bureau avant d’être autorisé à quitter les lieux par la police.

Les autorités décrivent le suspect comme un homme vêtu de noir, sans fournir davantage de précisions sur son identité ou ses motivations. Des agences fédérales, dont le FBI et le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), ont été mobilisées en soutien aux forces locales, a confirmé la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, sur les réseaux sociaux.

Alors que les recherches se poursuivent, les autorités ont appelé toute personne disposant d’informations utiles à se manifester. L’université a de son côté annoncé la mise en place de dispositifs de soutien psychologique et d’accompagnement pour les étudiants et le personnel affectés par ce drame.

L’ancien président Donald Trump a indiqué avoir été informé de la situation. Fondée en 1764, l’université Brown est l’un des établissements d’enseignement supérieur les plus anciens et les plus réputés du pays.