États-Unis : état d’urgence décrété face à une vague de froid historique, des milliers de vols annulés

Les autorités américaines ont déclaré l’état d’urgence alors qu’une tempête hivernale majeure, accompagnée d’un froid arctique exceptionnel, s’apprête à frapper une grande partie du pays au cours du week-end. Plus de 200 millions de personnes, réparties dans plus de quarante États, pourraient être affectées par ce qui s’annonce comme l’épisode hivernal le plus sévère depuis au moins cinq ans.

Selon les services météorologiques, un mélange de pluie verglaçante, de neige et de vents violents devrait s’étendre sur près de 3 200 kilomètres. Les premières précipitations ont débuté vendredi dans les plaines du sud, avant de progresser vers la vallée du Mississippi et le Tennessee samedi, puis d’atteindre le Nord-Est et la côte médio-atlantique entre dimanche et lundi.

Face aux risques de routes verglacées, de chutes de neige importantes et de coupures d’électricité, les autorités locales ont activé des plans d’urgence et mobilisé des moyens renforcés, notamment des équipes de déneigement et de secours. Les compagnies aériennes ont, de leur côté, procédé à l’annulation de milliers de vols entre vendredi et dimanche, principalement dans les États du sud du pays, dont le Texas, la Louisiane, l’Oklahoma, l’Arkansas et le Tennessee.

Le président Donald Trump a réagi à cet épisode météorologique sur son réseau social Truth Social, ironisant sur les inquiétudes liées au changement climatique. « Un froid record va toucher 40 États. Un phénomène presque jamais vu auparavant. Les militants écologistes peuvent-ils expliquer ce qu’il est advenu du réchauffement climatique ? », a-t-il écrit.

Les services de secours appellent la population à limiter ses déplacements, à se préparer à d’éventuelles coupures et à suivre strictement les consignes de sécurité, alors que cette tempête pourrait paralyser durablement de vastes régions du pays.