États-Unis : Karoline Leavitt, plus jeune porte-parole de la Maison Blanche, annonce être enceinte

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a annoncé vendredi être enceinte de son deuxième enfant. À 28 ans, elle est la plus jeune personne à occuper ce poste particulièrement exposé et devient la première femme en fonction à y vivre une grossesse.

Dans un message publié sur Instagram, la jeune responsable a partagé la nouvelle avec ses abonnés, révélant attendre une petite fille pour le mois de mai 2026. « Le plus beau cadeau que nous puissions espérer », a-t-elle écrit en légende d’une photo la montrant de profil devant un sapin de Noël. Elle a également remercié le président Donald Trump ainsi que la cheffe de cabinet Susie Wiles pour leur soutien, saluant un environnement de travail qu’elle décrit comme "favorable à la vie familiale".

Figure montante du mouvement conservateur MAGA (Make America Great Again), Karoline Leavitt défend une vision traditionnelle de la famille. Elle est déjà mère d’un petit garçon, né durant la campagne présidentielle de 2024, alors qu’elle occupait le rôle de porte-parole de Donald Trump. Elle est mariée à Nicholas Riccio, promoteur immobilier de 32 ans son aîné.

Originaire du New Hampshire, Karoline Leavitt s’est imposée comme l’un des visages les plus combatifs de l’offensive de la Maison Blanche contre les médias, réputée pour sa répartie directe et son ton offensif. À plusieurs reprises, elle a mis en avant l’existence d’un esprit de solidarité au sein de l’aile ouest, où de nombreux collaborateurs élèvent de jeunes enfants.

Interrogée récemment par Fox News, elle affirmait que concilier maternité et responsabilités professionnelles restait un défi, tout en estimant que son expérience de mère renforçait sa légitimité et son efficacité dans un rôle aussi exigeant.