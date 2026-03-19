États-Unis : la demande de 200 milliards pour la guerre en Iran divise le Congrès

La demande du Pentagone visant à obtenir plus de 200 milliards de dollars supplémentaires pour financer la guerre en Iran suscite une vive opposition au Congrès américain. Démocrates, mais aussi certains républicains, remettent en question la nécessité d’un tel montant, alors même que des budgets militaires records ont déjà été adoptés ces derniers mois.

Selon un responsable américain, le Département de la Défense a sollicité la Maison-Blanche afin de valider cette requête avant sa transmission officielle au Congrès. Pour l’heure, le président Donald Trump n’a pas encore soumis cette demande au Sénat et à la Chambre des représentants, et son administration précise que le montant pourrait encore évoluer.

Les premières estimations laissent entrevoir un conflit particulièrement coûteux, potentiellement le plus onéreux depuis les guerres en Irak et en Afghanistan. D’après des responsables de l’administration, les six premiers jours des opérations militaires contre l’Iran ont déjà coûté plus de 11 milliards de dollars.

Cette nouvelle demande intervient dans un contexte de dépenses militaires déjà élevées. En janvier 2025, Donald Trump a signé une loi budgétaire allouant environ 840 milliards de dollars à la défense pour l’exercice 2026. L’été précédent, un plan global incluant 156 milliards de dollars supplémentaires pour le secteur militaire avait également été adopté, malgré une forte opposition démocrate.

Les élus démocrates dénoncent une incohérence, soulignant que ces dépenses interviennent alors que des coupes ont été opérées dans les programmes sociaux et l’aide internationale. Ils estiment que les parlementaires opposés au conflit ne devraient pas en approuver le financement.

Au sein même du camp républicain, des interrogations émergent. La sénatrice Susan Collins, présidente de la commission des crédits, s’est dite surprise par l’ampleur du montant évoqué, le jugeant « considérablement plus élevé » que prévu. Elle a également indiqué souhaiter la tenue d’auditions publiques afin d’examiner en détail cette demande budgétaire exceptionnelle.