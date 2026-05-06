États-Unis : les démocrates gagnent du terrain, tandis que Donald Trump resserre son emprise sur les républicains

Les élections organisées mardi dans l'Indiana, l'Ohio et le Michigan ont envoyé un double message à la classe politique américaine. À quelques mois des élections de mi-mandat de novembre, les démocrates semblent profiter d'une dynamique favorable, tandis que Donald Trump conserve une capacité de pression très forte sur le Parti républicain.

Dans l'Indiana, le président américain a testé son influence en s'en prenant à plusieurs sénateurs républicains locaux qui s'étaient opposés à son projet de redécoupage électoral. Donald Trump soutenait des candidats face à sept élus de son propre camp, accusé d'avoir bloqué un plan destiné à renforcer les chances républicaines au Congrès. Le pari a largement fonctionné : cinq candidats soutenus par Donald Trump ont remporté leur primaire, tandis qu'un élu sortant a été reconduit et qu'une dernière course restait trop serrée pour être tranchée mardi soir.

Ces résultats rappellent que Donald Trump reste le centre de gravité du Parti républicain. Même dans des examens locaux habituellement peu médiatisés, son soutien peut peser lourd, surtout lorsqu'il s'accompagne d'un important financement extérieur. Pour les élus républicains, le message est clair : s'opposer au président peut encore coûter très cher politiquement.

Dans l'Ohio, les primaires ont lancé deux batailles majeures pour novembre. L'ancien sénateur démocrate Sherrod Brown a remporté l'investiture de son parti et affrontera le républicain Jon Husted, nommé pour remplacer JD Vance après son accession à la vice-présidence. Cette élection partielle déterminera qui occupera le siège jusqu'à la fin du mandat de JD Vance.

Toujours dans l'Ohio, Vivek Ramaswamy a largement remporté la primaire républicaine pour le poste de gouverneur. Il affrontera Amy Acton, ancienne directrice de la santé publique de l'État, devenue une figure connue pendant la pandémie de Covid-19. Même si l'Ohio penche de plus en plus à droite, les démocrates espèrent y redevenir performants, notamment grâce à la notoriété de Sherrod Brown.

Dans le Michigan, les démocrates ont remporté une victoire symbolique et stratégique. Chedrick Greene a remporté une élection partielle pour un siège au Sénat de l'État dans une circonscription disputée. Sa victoire permet aux démocrates de conserver le contrôle de la chambre, alors qu'une victoire républicaine aurait créé une égalité parfaite.

Pris ensemble, ces examens confirment une tendance enregistrée depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche : les démocrates ont obtenu de meilleurs résultats que prévus dans plusieurs élections partielles, tandis que les républicains restent fortement structurés autour de l'ancien président devenu à nouveau président. Rien ne garantit que cette dynamique se reproduira lors des élections de mi-mandat, où la participation sera bien plus élevée. Mais pour l'instant, elle donne de l'élan aux démocrates et alimente l'inquiétude des républicains soucieux de préserver leur majorité au Congrès.