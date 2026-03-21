États-Unis : un agent de la poste arrêté après avoir violemment poussé un enfant juif de 4 ans

Un employé des services postaux américains a été arrêté dans le comté de Rockland, dans l’État de New York, après avoir violemment poussé au sol un enfant juif de 4 ans, selon le New York Post. L’incident, survenu jeudi soir dans le quartier de Ramapo, a été filmé par des caméras de surveillance.

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Les images montrent l’enfant s’approchant d’un camion de la poste stationné lorsqu’un homme, identifié comme un employé de l’US Postal Service âgé de 39 ans, se retourne brusquement et le pousse violemment sur le trottoir. Après l’agression, l’individu remonte dans son véhicule, tandis que l’enfant, visiblement choqué mais non blessé gravement, se relève, récupère sa kippa et s’éloigne.

Selon des témoins, le suspect aurait crié sur des enfants présents dans le secteur peu avant les faits, laissant penser à un comportement agressif préalable. Les circonstances exactes de l’altercation restent toutefois à préciser.

La police a indiqué dans un communiqué que l’homme, résident de Stony Point, a été interpellé vendredi. Il est poursuivi pour mise en danger du bien-être d’un mineur et tentative d’agression au troisième degré, deux délits de nature mineure au regard du droit américain.

Cette affaire intervient dans un contexte de vigilance accrue concernant les actes visant la communauté juive aux États-Unis. Les autorités n’ont pas, à ce stade, précisé si l’incident fait l’objet d’une enquête pour crime de haine.

Une enquête est en cours afin d’établir les motivations exactes de l’agresseur et de déterminer les suites judiciaires à donner à cette affaire.