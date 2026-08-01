États-Unis : un avion de combat F-35 s'écrase en Californie

Un avion de combat furtif F-35B du Corps des Marines américains s'est écrasé vendredi près de la base aérienne de Miramar, à San Diego, en Californie. Le pilote a réussi à s'éjecter quelques instants avant l'impact et a été hospitalisé dans un état stable, souffrant de blessures légères, selon les autorités militaires.

Dans un communiqué, le Corps des Marines a indiqué que le pilote avait été « transporté vers un établissement médical local dans un état stable pour être examiné et soigné pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger ».

Des images aériennes diffusées par les médias américains montrent une importante colonne de fumée noire s'élevant du lieu du crash, tandis que les secours et les pompiers luttaient contre un incendie qui s'était propagé à la végétation voisine.

Un témoin, Wade Lott, a raconté avoir vu les deux avions approcher de la piste. Le premier a atterri normalement, tandis que le second semblait ralentir brutalement. « Il a tout simplement explosé, c'était incroyable », a-t-il déclaré. Selon lui, le pilote s'est éjecté à une trentaine de mètres d'altitude, quelques secondes avant que l'appareil ne percute le sol.

L'armée américaine a classé l'accident dans la catégorie « Class A mishap », le niveau le plus élevé pour un incident aérien militaire. Cette classification est utilisée lorsqu'un appareil est détruit, qu'un militaire est tué ou que les dégâts dépassent deux millions de dollars.

Le F-35B, version à décollage court et atterrissage vertical du célèbre chasseur furtif américain, est considéré comme l'un des avions de combat les plus avancés au monde. Chaque appareil est estimé à près de 109 millions de dollars.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de l'accident. Malgré plusieurs incidents recensés ces dernières années, les spécialistes estiment que le F-35 demeure l'un des chasseurs les plus sûrs et les plus performants en service au sein des forces américaines.