États-Unis : un incendie criminel ravage la plus grande synagogue du Mississippi, un suspect interpellé

Un suspect a été arrêté samedi soir après l’incendie qui a lourdement endommagé la Beth Israel Congregation, la plus grande synagogue du Mississippi et la seule de la ville de Jackson. Le sinistre, survenu peu après 3 heures du matin, a été qualifié d’incendie criminel par les autorités locales.

Selon le service des incendies de Jackson, la bibliothèque et les bureaux administratifs ont été réduits en grande partie à l’état de ruines calcinées. Aucun fidèle n’a été blessé. Deux rouleaux de la Torah ont été détruits et cinq autres endommagés par les flammes, ont indiqué les responsables de la communauté. Un rouleau ayant survécu à la Shoah, conservé dans une vitrine en verre, a en revanche été épargné.

L’enquête mobilise plusieurs agences fédérales, dont le Federal Bureau of Investigation et le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (agence fédérale spécialisée dans les enquêtes sur les incendies criminels, les explosifs, le trafic d’armes et certaines formes de criminalité organisée), comme c’est le cas lors d’attaques visant des institutions religieuses. Le mobile de l’incendie n’était pas encore établi dimanche, et les autorités n’ont pas confirmé s’il s’agissait d’un acte motivé par la haine.

La synagogue a suspendu ses offices pour une durée indéterminée. « Nous avons déjà reçu le soutien d’autres lieux de culte de la région, et cela compte énormément dans ce moment difficile », a déclaré le président de la congrégation, Zach Shemper.

L’attaque ravive un souvenir douloureux : en 1967, le même bâtiment avait été visé par un attentat à la bombe attribué au Ku Klux Klan, en raison de l’engagement du rabbin en faveur des droits civiques. À l’époque comme aujourd’hui, aucun fidèle n’avait été blessé.

Le maire de Jackson, John Horhn, a appelé au calme et à l’unité, exprimant l’espoir d’une « résolution rapide » de l’enquête et condamnant fermement toute forme de haine visant la communauté juive.