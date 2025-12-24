États-Unis : un jeune homme arrêté avec des bombes artisanales après des menaces antisémites

Un homme de 21 ans a été arrêté à Ogden, dans l’État de l’Utah, après la découverte de plusieurs bombes artisanales et d’un fusil d’assaut à son domicile. La police affirme que le suspect, Skyler Rose, avait proféré des menaces antisémites en ligne, notamment sur le réseau social X.

Selon les autorités, l’enquête a été déclenchée après des signalements concernant des messages inquiétants publiés par le jeune homme. L’un d’eux évoquait explicitement l’intention de « faire exploser une synagogue », d’après une déclaration figurant dans le rapport d’arrestation. Alertées, les forces de l’ordre ont obtenu l’autorisation de membres de la famille pour perquisitionner le domicile du suspect.

Lors de la fouille, les policiers ont découvert dans la chambre de Skyler Rose une bombe artisanale partiellement assemblée, ainsi qu’un fusil d’assaut. Une inspection plus approfondie a permis de mettre au jour six autres engins explosifs. Les enquêteurs estiment que ces bombes étaient « terminées et opérationnelles », ce qui a renforcé les craintes quant à un passage à l’acte imminent. De la marijuana et du matériel lié à sa consommation ont également été saisis.

Le suspect a été inculpé pour plusieurs chefs d’accusation graves, dont fabrication ou possession d’armes de destruction massive, menaces terroristes et détention illégale d’arme dangereuse. Les autorités judiciaires considèrent que l’ensemble des éléments recueillis démontre qu’il représentait « un danger substantiel pour la communauté ».

Mercredi, un juge du deuxième district a ordonné son maintien en détention sans possibilité de libération sous caution, estimant que les preuves étaient suffisantes pour justifier cette mesure exceptionnelle. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur exacte de ses intentions et d’éventuelles complicités.