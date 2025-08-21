États-Unis : un porte-parole du Département d'État limogé après des divergences sur Gaza

Articles recommandés -

Le Département d'État américain a licencié lundi Shahad Goureyshi, porte-parole principal chargé des questions israélo-palestiniennes, après une série de différends concernant la politique de l'administration Trump sur la guerre à Gaza, notamment le projet d'évacuation de centaines de milliers de Gazaouis.

Un conflit autour d'un communiqué

Le limogeage intervient quelques jours seulement après un désaccord interne sur la formulation d'un communiqué de presse. Goureyshi avait rédigé la phrase : "Nous ne soutenons pas le transfert forcé de Palestiniens de Gaza", une position qui semblait pourtant cohérente avec les déclarations antérieures du président Donald Trump et de l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, qui avaient affirmé en février que "l'administration ne promouvrait pas de plan d'évacuation des Gazaouis".

Cependant, le Département d'État a rejeté cette formulation et a ordonné aux fonctionnaires de "supprimer la ligne marquée en rouge - clairement", selon un mémorandum daté de la semaine dernière. Cette censure révèle les tensions internes au sein de l'administration sur la question palestinienne.

Un message aux fonctionnaires

Des sources américaines ont indiqué que le licenciement de Goureyshi visait à envoyer un message clair aux employés du Département d'État : toute communication s'écartant des "messages pro-israéliens enthousiastes", même si elle s'aligne sur la politique gouvernementale de longue date, ne sera pas tolérée.

Le Département d'État n'a pas fourni d'explication officielle sur ce renvoi, se contentant de déclarer : "Nous ne commentons pas les courriels ou allégations qui ont fuité. Le ministère a une tolérance zéro envers les employés qui adoptent un comportement inapproprié par le biais de fuites. Les employés fédéraux ne pourront jamais faire passer leurs opinions politiques personnelles avant l'agenda du président dûment élu."

Réaction du fonctionnaire limogé

Interrogé par le Washington Post, Goureyshi a affirmé qu'aucune explication ne lui avait été fournie concernant son licenciement, le Département n'étant pas tenu de justifier cette décision en raison de son statut d'employé contractuel.

L'ancien porte-parole a déclaré que cet incident soulevait "des questions troublantes concernant la position du ministère sur l'expulsion possible des Palestiniens de Gaza". Il a conclu : "Malgré des relations de travail étroites avec beaucoup de mes collègues, je n'ai pas pu survivre à ces désaccords."