Iran : des capacités militaires plus importantes que ne le reconnaît Washington (responsables)

Malgré les déclarations de l’administration américaine, l’Iran conserve des capacités militaires significatives, selon plusieurs responsables américains cités par CBS News. D’après ces sources, Téhéran disposerait encore d’une part importante de ses moyens, en dépit des frappes menées dans le cadre de l’opération américaine et israélienne « Fureur épique ».

Ainsi, environ la moitié du stock de missiles balistiques iraniens resterait intact au début du cessez-le-feu conclu début avril. De même, près de 60 % de la flotte navale des Gardiens de la révolution — notamment composée de vedettes rapides adaptées à la guerre asymétrique — serait toujours opérationnelle. Ce sont précisément ces unités qui continuent de perturber le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, axe stratégique du commerce pétrolier mondial.

L’aviation iranienne a, elle, été « significativement affaiblie », mais non neutralisée. Environ deux tiers de la flotte aérienne resteraient en état de fonctionnement, malgré les frappes ayant visé des milliers de cibles, dont des infrastructures de production et de stockage.

Ces éléments contrastent avec les déclarations du président Donald Trump, qui affirmait avoir « détruit » la marine et l’aviation iraniennes, ou encore avec celles du secrétaire à la Défense Pete Hegseth, évoquant une « victoire militaire écrasante ».

Certes, selon le Pentagone, plus de 13 000 cibles iraniennes ont été frappées et une large part de la marine conventionnelle détruite, avec notamment 92 % des plus grands navires neutralisés. Mais les capacités asymétriques, plus difficiles à éradiquer, demeurent actives.

Un responsable du renseignement militaire américain a ainsi averti que l’Iran conserve « des milliers de missiles et de drones » capables de menacer les forces américaines et leurs alliés dans la région.

En définitive, si l’opération a infligé des pertes lourdes, elle n’a pas annihilé la capacité de nuisance de Téhéran, qui conserve des moyens suffisants pour peser sur l’équilibre régional.