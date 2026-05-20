Israël met en avant ses technologies militaires et son IA de combat au SOF WEEK 2026

Le ministère israélien de la Défense participe cette semaine au salon international SOF WEEK 2026 à Tampa, en Floride, avec une délégation de onze entreprises spécialisées dans les technologies militaires et les systèmes d’intelligence artificielle appliqués aux opérations spéciales.

Le pavillon israélien, coordonné par la Direction de la coopération internationale en matière de défense (SIBAT), présente des capacités avancées dans plusieurs domaines : drones et systèmes sans pilote, renseignement et surveillance, informatique militaire renforcée, équipements médicaux tactiques et outils de neutralisation et de sauvetage.

Parmi les technologies exposées figurent notamment des systèmes anti-drones basés sur la cyberfréquence radio, des plateformes robotiques autonomes alimentées par l’intelligence artificielle, des systèmes de navigation résistants au brouillage, des solutions de détection multi-capteurs ainsi que des équipements tactiques médicaux conçus pour des environnements de combat.

Le directeur de SIBAT, le général de brigade de réserve Yair Kulas, a déclaré : « SOF WEEK est l’une des plateformes les plus importantes au monde pour l’innovation dans les opérations spéciales. »

Il a ajouté que la présence israélienne « reflète à la fois la profondeur de l’écosystème technologique de défense israélien et le partenariat durable entre Israël et les États-Unis ». Selon lui, les entreprises israéliennes apportent « une expérience éprouvée au combat particulièrement pertinente face aux défis actuels des forces spéciales ».

La participation israélienne s’inscrit dans la stratégie du ministère de la Défense visant à renforcer les exportations militaires, soutenir l’industrie israélienne de défense et consolider les partenariats stratégiques avec les États-Unis.

Parmi les sociétés présentes figurent notamment D-Fend Solutions, ParaZero Technologies, Sentrycs ou encore ASIO Technologies.