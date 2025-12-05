JD Vance réfute toute poussée d’antisémitisme à droite

À l’occasion d’un entretien exclusif accordé à NBC News, le vice-président américain JD Vance est revenu sur sa première année au pouvoir, balayant les accusations d’essor de l’antisémitisme au sein du camp républicain. Contrairement au sénateur Ted Cruz, qui pointe une dérive anti-israélienne chez certains jeunes conservateurs, Vance affirme ne rien voir de tel sur le terrain.

« Dire que le mouvement conservateur devient antisémite est injurieux », tranche-t-il, tout en condamnant fermement les idéologies racistes.

Serein dans son bureau du West Wing, café à la main, Vance s’est aussi distingué en citant trois figures progressistes qu’il dit « apprécier » : Bernie Sanders, Ro Khanna et Zohran Mamdani, qu’il décrit comme des responsables politiques « qui écoutent les gens », une qualité rare selon lui.

Sur le bilan économique, Vance reconnaît la frustration des électeurs face à la lenteur de la baisse des prix, tout en rejetant la responsabilité sur l’administration Biden. Il met en avant les « succès rapides » de l’administration Trump sur l’immigration, saluant le travail de Kristi Noem et Stephen Miller. Il souligne également son propre rôle décisif dans l’adoption du « big beautiful bill » (texte législatif majeur), la grande réforme fiscale et budgétaire de Trump.

Son plus grand échec ? L’incapacité à conclure un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine. « C’est notre frustration permanente », confesse-t-il, tout en se disant optimiste pour les semaines à venir.

Interrogé sur ses ambitions pour 2028, Vance élude : « Je ne pense jamais à mon avenir, seulement à bien faire mon travail. » Loyal à Trump, il promet de ne jamais « attaquer le président » — une manière claire de se démarquer de Kamala Harris en 2024.