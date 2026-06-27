John Bolton plaide coupable dans l'affaire des documents classifiés

L'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, a plaidé coupable vendredi devant un tribunal fédéral du Maryland pour avoir conservé illégalement des informations classifiées relatives à la défense nationale.

Âgé de 77 ans, Bolton a reconnu un chef d'accusation dans le cadre d'un accord conclu avec le ministère américain de la Justice. Cette infraction est passible d'une peine maximale de dix ans de prison, mais l'accord recommande de limiter toute éventuelle peine à cinq ans. Le juge Theodore Chuang, qui prononcera la sentence le 28 octobre, n'est toutefois pas tenu de suivre cette recommandation.

L'ancien haut responsable a également accepté de payer une amende de 2,25 millions de dollars, de renoncer à sa pension fédérale, de coopérer avec les services de renseignement lors d'un débriefing et d'effectuer jusqu'à 100 heures de travaux d'intérêt général. Si le juge prononce une peine plus lourde ou une amende supérieure, Bolton pourra retirer son plaidoyer de culpabilité.

À l'audience, après la lecture des faits qui lui sont reprochés, John Bolton a reconnu leur exactitude avant de déclarer : « Je suis désolé. »

Les procureurs affirment que l'ancien conseiller savait parfaitement comment manipuler des documents classifiés, mais qu'il a malgré tout mis en péril la sécurité nationale. L'enquête porte notamment sur plus de 1 000 pages de notes rédigées lorsqu'il occupait ses fonctions et qu'il avait partagées avec des membres de sa famille.

Selon les documents judiciaires, aucun proche n'a diffusé ces informations. Toutefois, un pirate informatique lié à l'Iran aurait ensuite réussi à accéder au compte de messagerie personnel de John Bolton, où figuraient certains de ces documents.

John Bolton avait été conseiller à la sécurité nationale durant le premier mandat de Donald Trump, avant d'être limogé en 2019. Devenu l'un de ses plus virulents critiques, il avait ensuite publié un livre très critique sur son passage à la Maison-Blanche.