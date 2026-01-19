"Kamala Harris m'a demandé si j'étais un agent double d'Israël", confie le gouverneur de Pennsylvanie

Le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro a révélé lundi dans son nouveau livre des détails troublants sur le processus de sélection qui devait faire de lui le colistier de Kamala Harris lors de la présidentielle de 2024.

Selon ses révélations, l'équipe de campagne de Harris lui aurait demandé s'il était un "agent double d'Israël" lors des entretiens préliminaires. "Je leur ai dit : 'Vous plaisantez, j'espère ?' J'ai affirmé que c'était une question extrêmement offensante", raconte le gouverneur.

Shapiro affirme également que Harris lui aurait demandé de présenter des excuses pour des déclarations qu'il avait faites contre les manifestants pro-Hamas à l'Université de Pennsylvanie, une demande qu'il a refusée. Il décrit cette conversation comme "très tendue".

Finalement, Kamala Harris a opté pour Tim Walz, gouverneur du Minnesota, comme colistier. Nombreux sont ceux qui estiment aujourd'hui que la candidate démocrate a écarté Shapiro par crainte qu'un candidat juif ne fasse fuir une partie de l'électorat, au moment où la base démocrate manifestait son opposition à l'aide américaine à Israël durant la guerre à Gaza. Une stratégie qui s'est soldée par une défaite électorale.

Dans son propre ouvrage publié en septembre dernier, intitulé "107 Days", Kamala Harris revient sur sa décision de ne pas choisir Josh Shapiro malgré sa popularité. Elle reconnaît que les attaques sur les réseaux sociaux concernant ses positions pro-israéliennes ont pesé dans la balance.

L'ancienne candidate y expose également sa vision du conflit israélo-palestinien, plaidant pour une approche "non binaire" du dossier et déplorant que l'opinion publique et les médias ignorent souvent la complexité historique et la souffrance humaine des deux côtés.