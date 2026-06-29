Khadijah Farrakhan, épouse de Louis Farrakhan, est décédée à l'âge de 90 ans

Khadijah Farrakhan, épouse du dirigeant historique de la Nation of Islam, Louis Farrakhan, est décédée samedi à l'âge de 90 ans, a annoncé le mouvement religieux dans un communiqué.

Connue au sein de l'organisation sous le nom de « Mother Khadijah », elle a accompagné son mari pendant plus de sept décennies, participant au développement de la Nation of Islam, un mouvement prônant l'autonomie des Afro-Américains et basé à la mosquée Maryam, à Chicago.

Dans son communiqué, le Conseil exécutif de la Choura de la Nation of Islam a déclaré : « Le très honorable ministre Louis Farrakhan annonce avec une profonde tristesse, mais aussi une immense gratitude envers Allah, que son épouse bien-aimée depuis 72 ans, la Première dame de la Nation of Islam, Mother Khadijah, est retournée auprès d'Allah. » Les modalités des funérailles seront annoncées ultérieurement.

Née Betsy Ross, Khadijah Farrakhan avait épousé Louis Walcott — devenu par la suite Louis Farrakhan — le 12 septembre 1953 à Boston. Le couple a eu neuf enfants. Leur fils aîné, Louis Farrakhan Jr., est décédé en 2018, tandis que leur fils Joshua Farrakhan est mort en 2023.

Louis Farrakhan dirige la Nation of Islam depuis plusieurs décennies. Il est régulièrement dénoncé pour ses propos antisémites et homophobes. Au fil des années, il a notamment fait l'éloge d'Adolf Hitler, accusé les Juifs de contrôler le gouvernement américain et utilisé des expressions telles que la « synagogue de Satan » pour désigner ses adversaires.

Le décès de Khadijah Farrakhan intervient sept mois après la célébration de son 90ᵉ anniversaire par les membres de la Nation of Islam.