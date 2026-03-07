L’épouse de Zohran Mamdani a "aimé" des publications sur les réseaux sociaux célébrant les attaques du 7 octobre

L’épouse du maire de New York, Zohran Mamdani, se retrouve au cœur d’une controverse après la révélation de son activité sur les réseaux sociaux liée aux attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Selon le média Jewish Insider, Rama Duwaji a « aimé » plusieurs publications Instagram diffusées le jour même de l’attaque menée par le Hamas contre Israël. L’une de ces publications montrait des Palestiniens franchissant la frontière israélienne et décrivait l’invasion comme une action visant à « briser les murs de l’apartheid ».

Une autre publication appréciée par Duwaji montrait des Palestiniens assis sur un véhicule capturé de l’armée israélienne, accompagnée de la légende : « Résister à l’apartheid depuis 1948 ».

Elle a également « aimé » deux publications soutenant des manifestations anti-israéliennes organisées le lendemain de l’attaque.

Interrogé lors d’une conférence de presse, le maire Zohran Mamdani a réagi en soulignant que son épouse ne joue aucun rôle politique. « Ma femme est l’amour de ma vie et c’est aussi une personne privée qui n’a occupé aucune fonction officielle dans ma campagne ni à l’hôtel de ville », a-t-il déclaré.

Rama Duwaji n’a pas réagi publiquement à ces révélations. Le couple s’est rencontré en 2021 et s’est marié l’an dernier.

Depuis le lancement de la campagne municipale de Mamdani, plusieurs polémiques ont émergé concernant l’activité sur les réseaux sociaux de membres de son entourage, notamment sur des sujets liés à Israël.

La question a également alimenté un débat politique plus large aux États-Unis sur les réactions publiques aux événements du 7 octobre.

La conseillère municipale républicaine Inna Vernikov, de confession juive, a critiqué la couverture médiatique de l’affaire et s’est interrogée sur l’attention que les médias accorderont aux positions du maire sur cette controverse.

Par la suite, The New York Times a également évoqué l’affaire, présentant certaines publications comme relevant d’un soutien à la cause palestinienne.