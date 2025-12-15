L’ex-otage Eli Sharabi rencontre Joe Biden lors d’un match de football à Philadelphie

L’ancien otage israélien Eli Sharabi a rencontré dimanche l’ex-président américain Joe Biden à l’occasion d’un match de football à Philadelphie. Une rencontre symbolique, que Sharabi a qualifiée de « profond honneur », au cours de laquelle il a tenu à remercier l’ancien chef de la Maison-Blanche pour son engagement en faveur de la libération des otages détenus à Gaza.

« Ce fut un immense honneur de rencontrer le président Biden à Philadelphie », a écrit Eli Sharabi sur le réseau social X. « Nous l’avons sincèrement remercié pour ses efforts en vue du retour de tous les otages et pour son soutien constant à l’État d’Israël. Nous sommes reconnaissants pour cette opportunité pleine de sens », a-t-il ajouté.

https://x.com/i/web/status/2000279350026113376 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Libéré après avoir été retenu en captivité à Gaza, Eli Sharabi se trouve actuellement aux États-Unis dans le cadre d’une tournée de promotion de son livre Hostage. L’ouvrage, dans lequel il retrace son expérience de détention et le combat pour le retour des captifs, a récemment été classé par le magazine Time parmi les 100 livres incontournables de l’année 2025.

Au-delà de son parcours personnel, Eli Sharabi s’impose progressivement comme une figure publique de premier plan en Israël. Un sondage publié en novembre par la chaîne N12 indique qu’il fait partie des personnalités bénéficiant d’un soutien croissant pour incarner une nouvelle force politique. Selon cette enquête, 76 % des électeurs du centre gauche souhaitent l’émergence de « nouvelles figures » pour les représenter à la Knesset, et 61 % estiment que ces personnalités pourraient défier, voire renverser, la coalition actuelle.

Cette dynamique ne concerne pas des responsables politiques traditionnels, mais des militants engagés depuis les attaques du 7 octobre dans la lutte pour le retour des otages et la mise en place d’une commission d’enquête. Parmi les noms cités aux côtés de Sharabi figurent notamment Einav Zangauker, Eyal Eshel, Eyal Waldman et Shay Yizhar.