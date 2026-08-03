La mannequin israélienne Adva Lavi maintenue en détention à Los Angeles

La mannequin israélienne Adva Lavi, 29 ans, également connue sous le nom de Mia Ventura sur la plateforme OnlyFans, restera en détention à Los Angeles. Un juge a refusé sa remise en liberté sous caution, estimant qu'elle présentait un risque élevé de fuite après plusieurs violations des conditions de sa libération.

Cette décision intervient après sa troisième arrestation en quelques mois. Mardi soir, elle a été interpellée par la police de Beverly Hills alors qu'elle quittait un restaurant près de Rodeo Drive, en vertu d'un mandat d'arrêt émis par les autorités du comté de Riverside.

Les enquêteurs l'accusent notamment d'avoir volé, lors du festival Coachella en avril 2025, des objets de luxe d'une valeur de plus de 11 000 dollars, dont une montre Rolex, des lunettes Louis Vuitton et un porte-cartes de marque. Selon les autorités, plusieurs vols auraient été filmés par des caméras de surveillance et par les caméras embarquées d'une Tesla.

Sa situation judiciaire s'est aggravée lorsque les policiers ont constaté qu'elle ne portait plus le bracelet électronique qui lui avait été imposé lors de sa précédente remise en liberté. Le parquet a donc ajouté une nouvelle accusation pour non-respect d'une décision de justice.

L'affaire remonte à octobre 2025, lorsque les autorités américaines l'ont recherchée dans le cadre d'une série de cambriolages visant des hommes âgés et fortunés rencontrés via des applications de rencontres. Elle est poursuivie pour vol, cambriolage et utilisation frauduleuse de données personnelles, des faits qu'elle conteste.

L'affaire a également attiré l'attention en raison de sa relation avec le milliardaire juif américain Steven Cloobeck, ancien candidat au poste de gouverneur de Californie. Leur mariage, prévu à Jérusalem, aurait été annulé après cette nouvelle arrestation, et l'homme d'affaires aurait cessé de financer sa défense.

Si elle est reconnue coupable de l'ensemble des chefs d'accusation, Adva Lavi risque jusqu'à dix ans de prison, voire davantage.