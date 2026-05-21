La NASA prépare une base permanente sur la Lune

La NASA a annoncé son intention de construire une base sur la Lune, destinée à permettre à des astronautes de vivre et de travailler sur place lors de missions scientifiques de longue durée.

Dans un message publié sur X, l’agence spatiale américaine a écrit : « Nous construisons une base lunaire ! » Selon la NASA, cette installation servira d’habitat pour les astronautes et s’inscrira dans la préparation des futures missions vers Mars.

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La base fera partie du programme Artemis, lancé officiellement en 2017 sous le premier mandat de Donald Trump, avec pour objectif de ramener durablement des astronautes sur la Lune. La NASA prévoit également d’utiliser des missions robotiques en appui des équipages humains, afin d’étudier la surface lunaire et de tester les technologies nécessaires à l’exploration de Mars.

Plus tôt cette année, la mission Artemis II a envoyé quatre astronautes autour de la Lune, marquant le premier vol habité au-delà de l’orbite basse terrestre depuis le programme Apollo.

L’administrateur de la NASA, Jared Isaacman, doit présenter la semaine prochaine les premières étapes concrètes du développement des capacités de surface et de mobilité lunaire. L’annonce est attendue mardi 26 mai.