La peine de 16 ans de prison à l'encontre d'Harvey Weinstein en Californie va être réévaluée

La cour d'appel de Californie a ordonné vendredi la réévaluation de la peine de 16 ans de prison infligée à Harvey Weinstein pour le viol d'une actrice européenne en 2013. En revanche, la juridiction a confirmé la culpabilité de l'ancien producteur hollywoodien, condamné en 2022 pour les faits commis dans une chambre d'hôtel de Los Angeles.

Dans son registre en ligne, la cour précise que « la peine est annulée et l'affaire est renvoyée pour une nouvelle condamnation », tout en indiquant que « pour le reste, le jugement est confirmé ». Les motivations de cette décision n'ont pas encore été rendues publiques.

Âgé de 74 ans, Harvey Weinstein pourrait désormais voir sa peine être réduite ou, au contraire, aggravée lors de cette nouvelle audience.

Ce rebondissement intervient au lendemain de l'abandon des poursuites à New York concernant les accusations de viol portées par l'actrice Jessica Mann, après trois procès qui n'ont pas permis aux jurés de parvenir à un verdict unanime.

L'ancien patron des studios Miramax attend également de connaître sa nouvelle condamnation dans une autre affaire d'agression sexuelle visant Miriam Haley, ancienne assistante de production de l'émission Project Runway.

Depuis les révélations du New York Times et du New Yorker en 2017, plus de 80 femmes ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement, d'agressions sexuelles ou de viol, parmi lesquelles Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Ashley Judd. Le scandale avait déclenché le mouvement mondial #MeToo, libérant la parole de nombreuses victimes de violences sexuelles.

Toujours détenu à la prison de Rikers Island, à New York, Harvey Weinstein continue de clamer son innocence, affirmant que toutes les relations qui lui sont reprochées étaient consenties. En mars dernier, il avait confié au Hollywood Reporter être « terrifié » à l'idée de mourir en prison.