La position de Kamala Harris sur Gaza aurait pesé dans sa défaite de 2024

Une analyse interne du Parti démocrate américain aurait conclu que la position de Kamala Harris sur la guerre à Gaza et le soutien à Israël lui a coûté des voix lors de l’élection présidentielle de 2024, remportée par Donald Trump. C’est ce qu’affirme le site Axios, citant des éléments issus d’un examen mené par le Comité national démocrate (DNC).

Après la défaite de l’ancienne vice-présidente, le DNC avait lancé une enquête interne afin d’identifier les erreurs stratégiques et les faiblesses de la campagne. À l’époque, la direction du parti avait précisé que les conclusions de ce travail ne seraient pas rendues publiques. Selon Axios, certaines données issues de cette évaluation ont toutefois été communiquées à des militants pro-palestiniens de l’IMEU Policy Project.

D’après ces informations, la ligne adoptée par Kamala Harris sur Israël et Gaza, globalement alignée sur celle de l’ancien président Joe Biden, aurait constitué un "désavantage net" sur le plan électoral. Toujours selon Axios, le média affirme avoir vérifié de manière indépendante que le DNC considère que cette position a éloigné une partie de l’électorat.

Le Comité national démocrate a confirmé avoir rencontré des représentants de l’IMEU Policy Project, sans toutefois dévoiler le contenu précis des échanges ni commenter les conclusions évoquées.

Ces révélations suggèrent que la question du conflit israélo-palestinien aurait joué un rôle non négligeable dans l’issue du scrutin de 2024, au moment où le Parti démocrate cherche à tirer les leçons de sa défaite face à Donald Trump.