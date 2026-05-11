Le corps d’un soldat américain disparu lors d’un exercice au Maroc retrouvé dans l’Atlantique

L'armée américaine a annoncé dimanche que le corps d'un soldat porté disparu lors d'exercices militaires au Maroc avait été retrouvé dans l'océan Atlantique. Les recherches se poursuivent pour retrouver un deuxième militaire toujours disparu.

La dépouille retrouvée est celle du lieutenant Kendrick Lamont Key Jr., âgé de 27 ans. Il faisait partie des deux soldats américains tombés d'une falaise lors d'une randonnée, alors qu'ils n'étaient pas en service.

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Les deux militaires avaient été portés disparus le 2 mai, après avoir participé à African Lion, un exercice militaire multinational organisé chaque année au Maroc.

Selon l'armée américaine en Europe et en Afrique, une équipe de recherche militaire marocaine a retrouvé le corps le 9 mai vers 8 h 55, heure locale. Il se trouvait dans l'eau, près du rivage, à environ 1,5 kilomètre de l'endroit où les deux soldats seraient tombés dans l'océan.

Les deux hommes ont disparu vers 21 heures près de la zone d'entraînement de Cap Draa, à l'extérieur de Tan-Tan, dans le sud du Maroc. La région est composée de montagnes, de désert et de plaines semi-désertiques.

Leur disparition déclenche une vaste opération de recherche et de sauvetage. Plus de 600 militaires américains, marocains et issus d'autres pays partenaires ont été mobilisés. Des frégates, des navires, des hélicoptères et des drones ont également été déployés.

Un responsable américain de la défense a indiqué à l'Associated Press que les recherches se poursuivaient pour retrouver le deuxième soldat disparu. Un contingent américain est resté au Maroc après la fin des manœuvres, vendredi, afin de coordonner les opérations.

Le lieutenant Kendrick Lamont Key Jr. était affecté à la batterie Charlie du 5e bataillon, 4e régiment d'artillerie de défense aérienne, au sein du 10e commandement de défense aérienne et antimissile de l'armée américaine.

Il avait rejoint l'armée en 2023 comme aspirant officier, avant d'obtenir son brevet d'officier d'artillerie de défense aérienne en 2024. Il avait ensuite suivi une formation à Fort Sill, dans l'Oklahoma. Il avait reçu la médaille du mérite de l'armée de terre ainsi que le ruban de service de l'armée.

African Lion 26 est un exercice militaire dirigé par les États-Unis. Lancé en avril, il se déroule dans quatre pays : le Maroc, la Tunisie, le Ghana et le Sénégal. Plus de 7 000 militaires de plus de 30 pays y participent.

Depuis 2004, African Lion est le plus important exercice militaire américain organisé en Afrique. En 2012, deux Marines américains avaient déjà été tués et deux autres blessés dans un accident d'hélicoptère à Agadir, dans le sud du Maroc, pendant des manœuvres militaires.