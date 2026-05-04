Les États-Unis accélèrent le déploiement de leurs avions de surveillance nouvelle génération

L'objectif : moderniser ses capacités de renseignement et remplacer une partie de sa flotte vieillissante. Cette annonce a été faite par Troy Meink devant des élus américains. Au total, sept avions Boeing E-7A Wedgetail devraient être livrés dans les prochaines années.

Ces appareils, basés sur un avion de ligne Boeing 737 modifié, sont équipés de radars très performants capables de détecter et de suivre des cibles aériennes ou maritimes sur de longues distances. Ils servent de véritables centres de commandement volants, permettant de coordonner des opérations militaires en temps réel.

Les E-7A sont appelés à remplacer progressivement les Boeing E-3 Sentry, utilisés depuis plusieurs décennies et désormais comme obsolètes. Certains de ces avions ont plus de 40 ans.

Mais le programme a été revu à la baisse. Initialement, les États-Unis prévoyaient d'acheter jusqu'à 26 appareils. Ce plan a finalement été abandonné en 2025 en raison de coûts trop élevés. La commande actuelle de sept avions représente donc une version plus limitée du projet initial.

Malgré cela, ces nouveaux appareils sont jugés essentiels, notamment face aux tensions croissantes, notamment avec la Chine. Ils devraient jouer un rôle clé dans des zones stratégiques comme l'Indo-Pacifique, où la surveillance et la coordination militaire sont cruciales.

Les premières livraisons sont attendues entre 2027 et 2028. Reste une incertitude : le financement futur du programme n'est pas encore totalement garanti, et devra être validé par le Congrès américain.