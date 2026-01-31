Les États-Unis entrent en shutdown partiel, Washington espère une sortie rapide

À l’origine du blocage figure le refus des démocrates d’approuver le budget du ministère de la Sécurité intérieure (DHS) sans l’instauration de garde-fous concernant la police fédérale de l’immigration (ICE). Cette exigence fait suite aux récents tirs mortels impliquant des agents fédéraux à Minneapolis, qui ont ravivé les critiques contre les méthodes de l’ICE, jugées « hors de contrôle » par l’opposition.

Vendredi soir, le Sénat a toutefois adopté un texte budgétaire, laissant entrevoir une issue rapide. Le projet a été approuvé par 71 voix contre 29, à la suite d’un compromis entre le président Donald Trump et des sénateurs démocrates. Cet accord prévoit l’adoption de cinq des six volets budgétaires, tandis que le financement du DHS fera l’objet de négociations spécifiques au cours des deux prochaines semaines.

La balle est désormais dans le camp de la Chambre des représentants, appelée à se prononcer en début de semaine. Si le texte est validé, le shutdown pourrait se limiter à un simple week-end, avec des conséquences très limitées pour les services publics et sans mise au chômage technique massive des fonctionnaires.

Dans une note adressée aux agences fédérales, le Bureau du budget de la Maison-Blanche (OMB) a demandé la mise en œuvre de plans de contingence, tout en exprimant l’espoir que la paralysie soit « brève ».

Le texte devant encore être harmonisé entre les deux chambres avant promulgation présidentielle, Washington reste suspendu à un vote décisif, mais l’exécutif comme le Congrès affichent leur volonté d’éviter une crise prolongée.