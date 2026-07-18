Les feux de forêt canadiens dégradent la qualité de l'air aux États-Unis

Les gigantesques incendies de forêt qui ravagent le Canada continuent de détériorer la qualité de l’air dans le nord-est des États-Unis, à la veille de la finale de la Coupe du monde de football prévue dimanche dans le New Jersey. Une épaisse fumée recouvre plusieurs grandes villes américaines, tandis que le président Donald Trump a vivement accusé le Canada d’être responsable de cette pollution transfrontalière.

Sur son réseau Truth Social, le président américain a dénoncé un air « sale, pollué et nocif pour la santé », qualifiant la situation de « totalement inacceptable ». Il a annoncé son intention de s’entretenir avec le Premier ministre canadien Mark Carney et a menacé d’imposer de nouveaux droits de douane sur les produits canadiens, accusant Ottawa de « négligence délibérée » dans la gestion de ses forêts.

Selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), près de 950 incendies sont actuellement actifs à travers le pays, dont un grand nombre échappent toujours à tout contrôle, notamment en Ontario. Les autorités canadiennes rappellent toutefois avoir investi 12 milliards de dollars depuis 2020 dans la prévention des incendies et la gestion durable des forêts. La ministre de la Gestion des situations d’urgence, Eleanor Olszewski, a souligné que le Canada et les États-Unis restaient « en contact permanent » pour coordonner leur réponse.

Les conséquences se font sentir dans plusieurs métropoles américaines. Detroit, Washington et Chicago figurent parmi les villes les plus touchées par la pollution atmosphérique, tandis que des distributions de masques ont été organisées à New York. Les autorités sanitaires recommandent de limiter les activités en extérieur.

La qualité de l’air suscite également des inquiétudes à l’approche de la finale du Mondial entre l’Espagne et l’Argentine. Les organisateurs assurent suivre la situation de près, alors que les services météorologiques espèrent une amélioration des conditions grâce aux orages attendus durant le week-end.

Les climatologues rappellent enfin que la multiplication et l’intensification de ces incendies sont étroitement liées au réchauffement climatique, qui favorise des saisons de feux plus longues et plus destructrices.