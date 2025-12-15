Los Angeles : le FBI déjoue un projet d’attentat pour le Nouvel An lié à un groupe radical pro-palestinien

Les autorités fédérales américaines ont annoncé avoir déjoué un projet d’attentat terroriste en préparation pour la nuit du Nouvel An à Los Angeles, a rapporté ce lundi la chaîne Fox News. Quatre individus ont été arrêtés ce week-end dans le cadre de cette enquête, selon les déclarations du FBI à la chaîne américaine.

Les suspects, qui se sont identifiés comme membres d’une branche radicale du Turtle Island Liberation Front (TILF), un groupe extrémiste pro-palestinien également décrit comme anti-gouvernement et hostile aux forces de l’ordre, sont accusés d’avoir voulu organiser une série d’attentats coordonnés à l’aide d’engins explosifs improvisés dans cinq lieux différents de Los Angeles pendant les célébrations du 31 décembre.

Selon le FBI, les quatre personnes ont été interpellées dans la région de Lucerne Valley, où elles auraient préparé et testé des dispositifs explosifs en vue de ces attaques. Elles ont été inculpées notamment pour conspiration et possession d’un engin destructeur.

Les autorités ont également annoncé l’arrestation d’un cinquième individu, susceptible d’être lié au même groupe, à La Nouvelle-Orléans, dans le cadre d’un projet d’attaque distinct mais apparenté à cette mouvance extrémiste.

Le TILF se présente comme un mouvement visant à « libérer Turtle Island », une appellation indigène utilisée pour désigner l’Amérique du Nord. Le groupe diffuse sur ses réseaux sociaux des messages mêlant rhétorique anticolonialiste et slogans tels que « Free Palestine, Free Hawaii, Free Puerto Rico ».

À ce stade, ces informations n’ont pas été confirmées par d’autres grands médias américains, et le FBI n’a pas publié de communiqué public détaillé au-delà des éléments relayés par Fox News. L’enquête se poursuit afin de déterminer les motivations exactes des suspects et d’éventuelles ramifications.