Melanie Shiraz accuse l’épouse du maire de New York d’avoir refusé le dialogue après avoir appris qu’elle était israélienne

Miss Israël, Melanie Shiraz, affirme avoir vécu une scène tendue dans un café de Brooklyn lors d'une rencontre fortuite avec Rama Duwaji, l'épouse du maire de New York, Zohran Mamdani. Selon la reine de beauté, l'échange avait commencé de manière cordiale avant de changer brutalement de ton lorsqu'elle s'est présentée comme Israélienne.

Melanie Shiraz a raconté que les deux femmes avaient d'abord discuté politiquement et commencé à tourner une vidéo ensemble. Mais, d'après elle, l'atmosphère s'est immédiatement refroidie lorsqu'elle a expliqué être Miss Israël. « Je lui ai dit que j'étais Miss Israël, et son ton a changé », a-t-elle affirmé. Toujours selon son récit, Rama Duwaji aurait alors refusé de poursuivre la conversation et demandé à ne plus apparaître à l'écran.

La jeune femme a dit avoir tenté d'interpeller Rama Duwaji sur ses prises de position passées concernant Israël. Elle lui aurait notamment expliqué qu'il était important de maintenir un dialogue sans déshumaniser l'autre camp. Mais, selon Mélanie Shiraz, l'épouse du maire aurait choisi de garder le silence et de mettre fin à l'échange.

Dans une vidéo publiée après l'incident, Melanie Shiraz s'est dite surprise par cette attitude. Elle a rappelé que Rama Duwaji avait récemment présenté des excuses générales pour d'anciennes publications jugées bénissantes envers la communauté juive. Mais, selon Miss Israël, cette rencontre montrerait un décalage entre ces excuses publiques et son comportement face à une Israélienne.

Rama Duwaji a récemment été évoquée pour d'anciennes interactions sur les réseaux sociaux, notamment des publications hostiles à Israël ou perçues comme minimisant les attaques du 7 octobre. Ses détracteurs lui reprochent de ne pas avoir clairement condamné le fond idéologique de ces contenus, mais seulement certains employés à l'époque.

Pour Melanie Shiraz, cette rencontre à Brooklyn illustre une forme de rejet plus large visant les Israéliens dans certains milieux militants. La jeune femme, qui a quitté le monde de la haute technologie pour représenter Israël, affirme avoir déjà été la cible de menaces de mort dans les mois avant un concours de beauté auquel participait également une candidate présentée comme « Miss Palestine ».

L'incident relance les critiques contre Rama Duwaji, déjà sous pression depuis l'élection de Zohran Mamdani à la mairie de New York. Pour ses opposants, son refus de dialoguer avec Mélanie Shiraz confirmerait une hostilité persistante à l'égard d'Israël. Aucune réaction officielle de Rama Duwaji n'a, pour l'heure, été rapportée dans le récit relayé par Melanie Shiraz.