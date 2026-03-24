Michigan : le shérif en charge de l’intervention après l’attaque d’une synagogue submergé de menaces

Le shérif du comté d’Oakland, Michael Bouchard, qui a supervisé l’intervention policière après l’attaque contre une synagogue dans le Michigan, affirme avoir été la cible d’un déluge de menaces. Il évoque près de 330 000 messages hostiles, dont certains à caractère extrêmement violent.

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« Nous sommes dans un environnement que je n’ai jamais vu et je suis dans ce métier depuis très longtemps », a-t-il déclaré lors d’un briefing avec des responsables de la sécurité communautaire juive. Les messages, diffusés sur les réseaux sociaux et par messages directs, incluent des insultes et des appels explicites à la violence.

Bien qu’il ne soit pas juif, il a été pris pour cible dans des campagnes le présentant comme tel, accompagnées de rhétorique antisémite. Il a notamment diffusé un message vocal reçu : « J’espère que vous mettrez un pistolet dans votre bouche et que vous vous tuerez », entend-on.

Malgré ces menaces, Michael Bouchard a réaffirmé sa détermination : « Si vous ciblez notre communauté juive, nous nous tiendrons devant elle pour la protéger. » Il a également insisté sur les enseignements de l’histoire : « On en arrive là en tolérant cela, en l’acceptant. »

Des responsables sécuritaires, dont Matthew Kozma, ont alerté sur un niveau de menace élevé visant les Juifs aux États-Unis, appelant à renforcer la vigilance et la coordination avec les forces de l’ordre.

Dans un climat de tensions accrues, cet épisode illustre la montée préoccupante des menaces et des discours haineux visant ceux qui s’opposent à l’antisémitisme.